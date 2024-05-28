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Ｌ２８９　茶碗　『砥部焼』『泰山義昭造』『竹文』『平茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 J82594618189
商品名

Ｌ２８９　茶碗　『砥部焼』『泰山義昭造』『竹文』『平茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒌5cm横幅　約　1⒋5cm共箱の蓋に反りがございます。底部に汚れが少々ありますが、状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/moisture354569.html
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