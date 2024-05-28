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- Ｌ２８９ 茶碗 『砥部焼』『泰山義昭造』『竹文』『平茶碗』 抹茶碗 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 ⒌5cm横幅 約 1⒋5cm共箱の蓋に反りがございます。底部に汚れが少々ありますが、状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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