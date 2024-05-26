【美品】Roland 電子ピアノ　HP605

動作良好。目立った傷や汚れもなく状態の良い綺麗な商品となりますが、あくまでも中古商品となりますので神経質な方はご遠慮頂ければと思います。付属品はヘッドホンのみ欠品しております。使用期間は一年程度で購入した時の金額は島村楽器で15万ぐらいだったと思います。引き取りに来られる方は送料無料にてお引き取り可能です。設置場所は茨城県の鹿嶋市となります。大型商品なので車までの搬入の際はお手伝いさせて頂きます。配送希望の方はご自身で手配して頂く必要がありますのでよろしくお願い致します。プラス2万円で出品者から出荷致します。その際は出品者出荷に切り替えますのでご連絡お願い致します。外形寸法/質量（譜面立てを含む）幅(W)1,379mm奥行き(D)430mm高さ(H)1,122mm質量54.0kg音源ピアノ音ピアノ音：スーパーナチュラル・ピアノ・モデリング音源最大同時発音数ピアノ：無制限（「グランド」音色ボタンのソロ演奏時）、その他音色：384音色319音色鍵盤PHA-50鍵盤：ハイブリッド構造（木材×樹脂センターフレーム）、エスケープメント付、象牙調・黒檀調（88鍵）ペダルプログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル（ダンパー・ペダル：連続検出、ソフト・ペダル：連続検出／機能切替可、ソステヌート・ペダル：機能切替可）スピーカー・システムスピーカー・システムアコースティック・プロジェクションスピーカーキャビネット・スピーカー：12cm×2ニアフィールド・スピーカー：5cm×2スペーシャル・スピーカー：5cm×2定格出力30W×27W×2ピアノ演奏時の音圧レベル109dB（※当社規定の測定方法による）#ローランド#RolandHP605