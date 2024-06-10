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④【新品未開封】トミカリミテッドヴィンテージ コロナ1500　2台セット
商品番号 M65050453131
商品名

④【新品未開封】トミカリミテッドヴィンテージ コロナ1500　2台セット
ブランド名 トミカ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未開封】トミカリミテッドヴィンテージコロナ15002台セットコレクション整理です。こちらは新品未開封のままビニール梱包し暗所にて大切に自宅保管していました。若干の箱の経年はご了承ください。コレクションにもいかがでしょうか。未開封のため、このまま新しくお包みしてお届けします。長期自宅保管をご理解いただける方にお譲りします。ペット喫煙者共におりません。レア希少レトロ廃盤トミカミニカー車ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···トミカスケール···1/64
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