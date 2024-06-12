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ゼブラタイガーアイ　虎眼石　ブレスレット　宝石鑑別書付　V　4855
商品番号 P14055964284
商品名

ゼブラタイガーアイ　虎眼石　ブレスレット　宝石鑑別書付　V　4855
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　外径約8cm　内径約5.5cm　重さ約44g　玉の直径約1.2cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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