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百獣戦隊ガオレンジャー ガオディアス
商品番号 Y32845186955
商品名

百獣戦隊ガオレンジャー ガオディアス
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···スーパー戦隊中古品になります。欠品はありませんが、角にキズがあります。画像でご確認ください。古い商品ですので、ご納得の上ご購入ください。ご購入後、プチプチに包んで24時間以内に発送致します。
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