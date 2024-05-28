

M207 模写 掛軸 雪映銘 子供大将 絹本 / 大将飾節句五月人形甲冑茶道具-



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◎模写掛軸雪映銘子供大将絹本/大将飾り節句五月人形人物甲冑経年によるスレキズ、ヨゴレ、変色、シミ、シワ、等がございます。写真にてご確認をお願いいたします。見落とし等あるかもしれませんので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。※印刷ではございません◎全体サイズ(紐含まず)約63.8cm×197.5cm◎作品サイズ約50cm×112.6cm※誤差はご了承願います※箱をプチプチで包んでの発送となります。＋ダンボールでの梱包をご希望の方はプラス500円となります。※専門家ではないので説明不足等あるかと思いますがご質問等ありましたら出来る限りお答え致します。g3w