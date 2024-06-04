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オリンピック 公式 ポスター　ホッケー　ヒロ・ヤマガタ
商品番号 O55468838608
商品名

オリンピック 公式 ポスター　ホッケー　ヒロ・ヤマガタ
ブランド名 ヤマガタ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1996アトランタ・オリンピック競技大会公式ライセンス商品ホッケー　ポスターです。サイズ　W54cm×H69cm×D2.5cm作者　　ヒロ・ヤマガタ　HIROYAMAGATAゴール前の一場面がかっこいいオリンピックのポスターです。ヒロ・ヤマガタ氏のカラフルなタッチによりホッケーの躍動感が伝わる存在感抜群のポスター！！ホッケーファンならずとも見惚れてしまします。玄関などお客様を迎える場所やリビングにもピッタリかと思います。スポーツバーやクラブ等チームの集う場所にいかがでしょうか。新品・未使用ですが箱に入ったまま長期倉庫にて保管されておりました。白い額付きです。新品のままねむっていたので、帯？とホログラムのついたカードがついています。#ヴィンテージポスター　#インテリア　#額　#ホッケー　#公式#ポスター　#アート　#美術　#ヒロ・ヤマガタ　#美　#コレクション　#アートポスター　#栄光　#玄関　#リビング　#1996　#希少　#レトロ　#アンティーク　#オリンピック　#ポスターフレーム　#白フレーム　#Olympic　#新品　#未使用　#HIROYAMAGATA　#modernes　#五輪　#スポーツ　#hockey　#アトランタオリンピック　#アトランタ　#第26回オリンピック競技大会　#グラスホッケー　#フィールドホッケー　#杖球　#ヒロヤマガタ　#サムライジャパン　#さくらジャパン　#貴重　#希少　#現在絶版　#スポーツ　#BER　#スポーツバー　#クラブハウスキャラクター···ブランド・アーティストリーグ...その他絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...その他
http://narcologia.ru/goods/reflector272264.html
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