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仮面ライダーゴースト ガンガンアクション魂 未開封10種+ジャンク【当時品食玩】
商品番号 B35772400194
商品名

仮面ライダーゴースト ガンガンアクション魂 未開封10種+ジャンク【当時品食玩】
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年数が大分経っていますので全商品に経年劣化の可能性があります。一通り確認はしましたが記載した以外にも欠品があるかもしれません。※ラムネが封入されていた場合は期限が切れていますので必ず廃棄ください。【内袋未開封品・外箱開封】ゴーストオレ魂ムゲンゴースト＆エジソンゴーストゴースト闘魂ブースト魂マシンフーディーゴエモンゴースト＆リョウマゴーストスペクター(外箱なし)ネクロムグリムゴースト＆サンゾウゴースト(箱潰れ)ゴーストグレイトフル魂(外箱未開封)ゴーストオレ魂(第4弾ver.)上記以外の開封品は全てジャンク扱いとなります。ジャンク品はムサシゴーストなどを着せる素体としてお使いください。商品は開封品のみまとめてチャック付き透明袋に入れ、それと未開封をそのままリサイクルダンボールに入れて発送いたします。発送方法はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック60サイズ)の予定です。
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