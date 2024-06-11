クレイバースト　未開封BOX シュリンク付き

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商品詳細
未開封のボックスです。1枚目の写真のような梱包で送付します。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パック種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パッククレイバースト
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