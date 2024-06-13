天然木彫り　特大　アヒル　置物　工芸品　手作り　オブジェ　飾り　一刀彫

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商品詳細
サイズ:大:高さ約57cm横幅約22cm小:高さ約24cm横幅約10cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。詳しくは画像でご確認ください。時代物、長期保管品にご理解いただける方のご購入お願い致します。
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