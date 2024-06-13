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天然木彫り　特大　アヒル　置物　工芸品　手作り　オブジェ　飾り　一刀彫
商品番号 C48225332796
商品名

天然木彫り　特大　アヒル　置物　工芸品　手作り　オブジェ　飾り　一刀彫
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:大:高さ約57cm横幅約22cm小:高さ約24cm横幅約10cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。詳しくは画像でご確認ください。時代物、長期保管品にご理解いただける方のご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/assessor722903.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual788446.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture678041.html

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