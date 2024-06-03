♦薩摩焼 金彩色絵 壺 花瓶 飾り 置物 輸出用アンティーク骨董品コレクション

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種類...宝瓶・花瓶♦ご注意プロフィール♦印欄ご覧の上、お問い合わせ、購入お願い致します。 薩摩焼！ 【金彩色絵壺花瓶】 底裏銘薩摩 箱なし 状態特段気になる箇所はございませんが、古い薩摩焼特有の貫入及び経年の汚れはございます。ご購入の前に光源の関係上、画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ高さ 35.4cm口径 13.7cm胴径 18.5cm重量 1.7kgご不明点はお問い合わせ下さい。#青手九谷 #九谷焼 #再興九谷焼 #染付 #ポーセレン #輸出用 #高橋道八 #明治時代 #仁阿弥道八 #古九谷 #明治九谷焼 #大正時代 #薩摩焼 #飾り #置物 #古玩 #古美術品 #美術品 #アンティーク #コレクション #骨董品 #壺 #瓶 #花瓶 #飾り壺