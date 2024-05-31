DIR EN GREYグッズ

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商品詳細
超値下げしました！限定品１品限りDIRENGREYTOUR19THEINSULATEDWORLDのExclusiveTicket特典抜き取り無し。と京さんの個展、我葬で限定販売された漆黒のロングシャツです！DIRENGREYが好きな人にプレゼント用で購入しましたが渡す機会を逃してしまいましたので出品致します！メルカリから美品を集めて届いてから写真用に開封したのみで使用はしておりませんが、購入時にシャツのお尻の部分に多少の毛玉が確認されてます。自宅保管でしたので気になる方はご遠慮下さい(´д`)
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit513786.html
http://narcologia.ru/goods/reflector548364.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic840512.html
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