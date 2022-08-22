【特典 ファイル】呪術廻戦0 カフェ 五条悟 夏油傑 アクリルジオラマ アクスタ

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未開封ですが1度人の手に渡ったものですので神経質な方はご購入をお控えください。また、購入後暗所にて保管しておりましたが外袋に経年劣化等ございますのでそちらも併せてご了承の上ご購入下さい。6枚目の画像の特典ファイルも全てお付けします。2点纏めてプチプチ+防水対応にて発送予定。バラ売り不可。即購入OKです。呪術廻戦呪術廻戦0カフェアクリルスタンドアクリルジオラマカフェ五条悟夏油傑