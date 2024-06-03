ポケモンカード アルセウスV SA

アルセウスVSA×1カードショップにて状態Sのものを購入後、コレクション用のローダーに入れ、防湿庫で保管しておりました。素人目ですが、白かけなどなく美品です。トラブル防止のため、画像にて状態確認お願いいたします。画像の追加希望箇所ございましたらお気軽にコメント下さいませ。ローダーに入れ、水濡れ、折れ防止をして発送させていただきます。即購入可















【ポケカ】アルセウスV(SA)【SR】S9-112



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