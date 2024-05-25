【日本の民話】　フィギュア　７個セット

【日本の民話】 ・桃太郎・力太郎・笠地蔵・かぐや姫・雪女・耳なし芳一・酒呑童子未開封です。自宅での保管となりますので、多少の傷や汚れはあるものとご理解ください。神経質な方や、完璧な美品をお求めの方はご遠慮ください。即購入OKです。緩衝材にまいて発送致します。郵便局の窓口のため、土曜日の発送になります。(仕事が休みの場合平日にも 発送できる時もあります。)よろしくお願い致します。原型制作：株式会社造形村原型制作総指揮：圓句昭浩フィギュア制作：株式会社ボークス



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