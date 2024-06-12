今井ロジン【3匹の猫 】リトグラフ

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商品ご覧頂きありがとうございます。こちらは今井ロジンの【3匹の猫】版画リトグラフです。Ed.39/200サイズ横66.3㎝×縦57.3㎝です。経年劣化により、額装にいくつかはげてしまっている部分がございます。お届けの際は十分に梱包致します。〜〜〜今井ロジン〜〜〜1941年、藤田嗣治に師事戦争画を描いたことで国内美術界から大パッシングを受けた藤田を1948年頃から物心両面において支えたのが今井ロジン。1949年3月に日本の地に永遠の別れを告げた藤田の傷心は相当なものであったが、並々ならぬ今井の支えがあったからこそフランスに渡った後、藤田は再起できたと言われている。そんな今井は、練馬アトリエ村で画家としての生涯を過ごす。1955年、ジャパンタイムズの記者、エリセ・グリリ女史に賞賛され一躍高い評価を得ることに。その後フォトの静物画、藤田の影響を筆致に感じる見事な作品の数々を残した。ご質問等ございましたらコメント宜しくお願い致します。