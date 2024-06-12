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【期間限定SALE❗️】ポケモンカード アルセウス V STAR UR 美品
商品番号 H10380841066
商品名

【期間限定SALE❗️】ポケモンカード アルセウス V STAR UR 美品
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケカポケモンカードアルセウスVSTARURとなります。入手後、大切にローダーに入れて保管しておりました。発送の際はローダーに入れたまま送らせていただきます。カードを2点以上まとめて購入希望の場合、2出品同時購入で-50円、3出品同時購入で-200円以降は-100円とさせて頂きます。例2点同時購入-50円3点同時購入-200円4点同時購入-300円基本的に複数購入いただいた場合は、まとめて発送させて頂きます。値引きはまとめ買いしていただいた方が対象となります。素人保管の為、商品の状態を過度に気にされる場合はご購入はお控えください。返品、交換の対応は負いかねますので、写真をご覧いただき、ご納得いただける場合のみご購入ください。　即購入可。値下げ交渉不可。#yuki_ポケカ類#yuki_TCG
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