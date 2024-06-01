九谷ぐい呑み　色絵宝尽くし　訪中記念品　三代為吉　R0761

昭和57年、当時内閣総理大臣だった鈴木善幸首相が訪中の際、贈り物として制作された酒盃です。扇子や小槌など吉祥文が描かれています。九谷特有のグリーンがきれいです。#kottousya出品の盃はこちらからご覧いただけます\u2028◆サイズ口径∅6.0㎝高さ4.5㎝◆キズ、状態目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。共箱【略歴】三代為吉 三ツ井詠一 昭和３４年 金沢美術工芸大学・陶磁器科を卒業後芸術院賞受賞 故北出塔次郎教授の助手として師事。その後、浅蔵五十吉先生に師事。昭和３５年現代美術展に「埴輪文様飾皿」初入選、以後連年出品する。昭和３６年 無形文化財保持者初代徳田八十吉翁の高弟であった、父・為吉の跡を継承。昭和３７年 ライシャワー大使に飾皿を献上。昭和３９年 朝日陶芸展に「壺」初入選、以後連出品。昭和４１年 常陸宮殿下に抹茶碗を献上。昭和４２年 日本現代工芸美術展に「情炎」初入選、以後連年出品。日展に「山怒る」初入選、以後連年出品。昭和４４年渡欧。以後、度々、研修の為に海外旅行を行う。昭和４６年労働大臣表彰を受ける。昭和４７年NHKテレビ出演「九谷焼に生きる」昭和５１年三笠宮寛仁殿下の御来臨を仰ぎ「早春」をお買上賜る。昭和５２年 個展を通して作品を世に問う。以降、金沢大和百貨店(本店)東京銀座黒田陶苑東京西武百貨店で開催昭和５４年 推挙により「日本現代工芸美術家協会」の会友となる。大平首相、訪中の節贈物とされる酒杯の制作を拝命。昭和５５年常陸宮両殿下の御来臨を仰ぎ「答」を献上。昭和５６年 ホテルロビーの壁「森の詩」を制作。博報賞を受賞する。昭和５７年鈴木首、訪中の贈物とされる酒杯の制作を拝命。#酒器#ぐい呑み#杯#冷酒#日本酒#アンティーク\u2028#陶芸作家\u2028#陶芸種類···酒器



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