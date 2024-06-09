清康熙官窯青花将軍缶蓋缶陶磁器 装飾品 工芸品 美術品 置物

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高37.7CM口経13CM直経22CM底経14CM画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意ください。
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