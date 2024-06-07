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PGA48-XLR
商品番号 G55157528036
商品名

PGA48-XLR
ブランド名 シュア
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREPGA48-XLRSHUREのダイナミックマイク、PGA48です。オンラインミーティングで利用していました。別のマイクに切り替えたため出品します。オーディオインターフェースも別途出品してますのでよろしければご覧ください。#Shure#SHUREPGA48_XLR
http://narcologia.ru/goods/reboot393036.html
http://narcologia.ru/goods/Addict70618.html
http://narcologia.ru/goods/Adder295575.html

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SHURE / PGA48-XLR カーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホン シュア PG ALTA

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