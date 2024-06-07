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商品詳細
SHUREPGA48-XLRSHUREのダイナミックマイク、PGA48です。オンラインミーティングで利用していました。別のマイクに切り替えたため出品します。オーディオインターフェースも別途出品してますのでよろしければご覧ください。#Shure#SHUREPGA48_XLR
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