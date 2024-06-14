ピックアップ前後セット(ビザール)

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商品詳細
詳しくは分からないのですが(リッケンバッカータイプ？)セラミックバーマグネット仕様の新品未使用デットストック品(AllPartsUSA)です保護フィルムも貼ったままですが長期保存品に付き小傷はありますスペック等は以下の通り写真のものが全てですNeck(赤線)直流抵抗値約7.6KΩリード線約26cmBridge(黒線)直流抵抗値約7.7KΩリード線約23cmサイズ(約)横90mm×縦38mm×高35mm
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