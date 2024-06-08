ALESIS Q49 MK2 49鍵MIDIキーボード

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アレシスの49KeyMIDI鍵盤です。DTMなどでプラグインのプリセットを素早く音テストしたり、シンセの簡単なフレーズを演奏したりといった用途で使用していました。新品購入から一月ほどのものです。使用していて動作には特に問題ありませんでした。外見に大きな傷や汚れはありませんが、製品の使用方法の上で避けられない傷汚れ等はあるかと思います。付属品は本体、接続用のUSBケーブルです。ソフト類は使用済みですので付属しません。また外箱はありますが、大きく破れていますので、配送用の箱としてそのまま使用します。あくまで中古品ですので、その点ご理解の上ご購入をお願いいたします。神経質な方のご購入はお控えください。また理由によらず返品返金はお受けできません。よろしくお願い致します。種類...MIDIキーボード