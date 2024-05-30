BUMP OF CHICKEN モバイルバッテリー

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商品詳細
MobileBattery(PoweredbyAnker)/MULTIBUMPOFCHICKENTOUR2019auroraarkのグッズです。購入後自宅にて保管、新品未使用、未開封です。箱に擦れや傷が多少あります。素人保管のためご理解のある方のみ購入をお願い致します。PSEマークあり◼︎サイズ約10.4×5.2×2.5cm約184g容量10,000mAh入力5V=2A出力5V=2.4A◼︎付属品MicroUSBケーブル、ポーチ、取扱説明書※ライトニングUSBケーブルは付属しておりません。※商品付属の取扱説明書を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral981332.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic98512.html
http://narcologia.ru/goods/unusable510674.html
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