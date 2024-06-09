希少 TAMA キングビート メタル スネア ドラム 1986年製

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TAMAキングビートメタルスネアドラムmodel80-06です。中古市場では、最近ほとんど出回っておりません。希少なモデルとなります。70年代後半から80年代初頭にかけて「TAMAドラム、ロック専用」という攻撃的なキャッチコピーで話題を集めた時代のフラッグシップモデルです。パラレルアクションスイッチ、ダイカストフープ、シームレスシェルを採用。かなりの重量感があります。スナッピーは全面あたりです。内蔵型のミュートは付属しておりません。スナッピーは二本折れておりますが、使用感に問題はありません。全体的に経年による、傷、汚れがあります。スイッチのレバーに細かいビッツがみられます。現在、スネアサイドはREMOのエンペラー、トップにはGretschのコーテッドアンバサダーが装着してあります。スナッピーサウンドを強調されたい方は、スネアサイドを、より薄いものに交換する事を、オススメします。ダイカストフープ、シームレスシェル、全面あたりスナッピーのメタル6.5インチのサウンドは、まさにパワフルそのもので、ロック専用！のキャッチコピーに違わないモデルです。当時の販売価格は55000円でした。機材整理のため出品いたします。