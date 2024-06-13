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【美品】KAWAI カワイ KFL-211ES 頭部管銀製 フルート
商品番号 M99413548586
商品名

【美品】KAWAI カワイ KFL-211ES 頭部管銀製 フルート
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 8,023 円
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商品詳細

閲覧いただき誠にありがとうございます。■値下げ交渉可能です。　『必ず』ご希望の金額を提示してくださいませ。　良識の範囲内での金額提示をよろしくお願いします。【商品】KAWAIカワイKFL-211ES【状態】STERLINGHEADの刻印がございます。本体、美品中古品のため小傷等ございます。タンポ、新品に近い状態動作確認済み【付属品】ケース(ダメージあり)お掃除棒【コメント】丁寧梱包、迅速発送心がけておりますのでお任せください。管理番号5180-0638
http://narcologia.ru/goods/Adder86975.html
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