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- 【美品】KAWAI カワイ KFL-211ES 頭部管銀製 フルート
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商品詳細
閲覧いただき誠にありがとうございます。■値下げ交渉可能です。 『必ず』ご希望の金額を提示してくださいませ。 良識の範囲内での金額提示をよろしくお願いします。【商品】KAWAIカワイKFL-211ES【状態】STERLINGHEADの刻印がございます。本体、美品中古品のため小傷等ございます。タンポ、新品に近い状態動作確認済み【付属品】ケース(ダメージあり)お掃除棒【コメント】丁寧梱包、迅速発送心がけておりますのでお任せください。管理番号5180-0638
http://narcologia.ru/goods/Adder86975.html
http://narcologia.ru/goods/plaque418407.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper863009.html
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