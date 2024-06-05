絵画/原画/現代アート/モダンアート/日本画/水彩画/テクスチャーアート/真作f

絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...静物主な画材...水彩絵の具多くの絵画の中から、興味を持って頂き有り難うございます。【真作】色紙 遠藤桑珠氏作（えんどうそうじゅ） 「赤ダリア」タトー紙あり中村岳陵に師事この作品は日本画ならでは、美しい素敵な作品だと思います。画像は素人撮影の為、色合いが実物と異なります。価格応談!コメント下さい。額縁サイズ縦41cm✕横38cm✕奥行3cm絵のサイズ（色紙サイズ）縦27cm✕横24cm前面ガラス有り 外箱有り額縁不要の場合、出品価格から8000円差引きさせて頂きます。（額縁不要の場合はコメント下さい。）背景のゴールドが劣化の為、変色、ムラがあります。（良いか悪いか？落ち着いた色合いです。）お部屋に飾って楽しんで下さい。商品は購入者様の立場になり、良品の出品を心掛けています。気持ちのいい♪お取引きを出来るよう心がけています(^з^)-☆平日の返信は遅れます。宜しくお願い致します。m(__)m尚、中古品としてご理解頂けますようお願い致します。額縁の傷、角欠け、絵画のひび割れ、劣化等にお困りでしたらご相談下さい。#KanizôIchikawa遠藤桑珠絵画静物画動物画抽象画アクリルアート現代アート風景画海景画水彩画油彩画油絵額装額縁アート



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