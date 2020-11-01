劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 煉獄杏寿郎 1/8スケールフィギュア

場版「鬼滅の刃」無限列車編煉獄杏寿郎1/8スケールフィギュアアニプレックス※開封品少しの間、フィギュアラックの中で飾ってました。飾るスペースがなくなった為、箱に戻し保管しております。目立った傷や汚れはなく美品だと思います。あくまで素人目での判断ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。即購入OK値下げ不可ご検討宜しくお願い致します。名場面ジオラマフィギュアバースデー缶バッジトレーディング缶バッジステータスカードコレクションアクリルチャームアクリルキーチェーンアクリルキーホルダーアクリルフィギュアコレクションアクリル根付けコレクションアクリルスタンドアートコースターラバーストラップジオラマフィギュアフィギュアーツるかっぷ胡蝶三姉妹全集中展無限列車編遊郭編柱柱合会議一番くじブルーレイDVDufotableユーフォーテーブルJUMPSHOPジャンプショップANIPLEXアニプレックスBANDAIバンダイスピリッツバンプレストアニメイト不死川玄弥冨岡義勇胡蝶しのぶ嘴平伊之助煉獄杏寿郎栗花落カナヲ甘露寺蜜璃竈門炭治郎時透無一郎悲鳴嶼行冥我妻善逸伊黒小芭内宇髄天元不死川実弥竈門禰豆子鬼舞辻無惨黒死牟童磨猗窩座妓夫太郎堕姫魘夢



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