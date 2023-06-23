赤楚衛二 特典ポストカードセット　写真集　Blu-ray

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商品詳細
赤楚衛二特典ポストカードセット①写真集購入特典ポストカード3点（3種各1枚ずつ）②チェリまほBlu-rayファンクラブEAWD購入特典ポストカード1点（2枚入り）③EAWD誕生日ステッカー1点どれも袋から出さずにファイルに入れて保管しておりました。◎即購入可能です。❌お値下げ不可。バラ売り不可です。ゆうゆうメルカリ便にて匿名配送いたします。赤楚衛二EAWDポストカード
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