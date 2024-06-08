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BTS RM ミニフォト
商品番号 M36169933131
商品名

BTS RM ミニフォト
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 7,978 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSRMナムジュンミニフォトセットです☺︎即購入◎ケースから出して、フィルムに入れてバインダーで挟み保管しておりました。スレや傷等は特に見られないと思います。LOVEYOURSELFLOVEYOURSELFJAPANEDITIONLOVEYOURSELFSPEAKYOURSELFJAPANEDITIONLOVEYOURSELFSPEAKYOURSELFTHEFINAL매직샵MAGICSHOPMAPOFTHESOULTOURBANGBANGCONTheLiveバラ売り不可です。申し訳ありません。写真4,5,6枚目のフィルムに入ってるものは、コンプリートしてますのでケースに入れて送らせていただきます。他のものと一緒に購入可能です！ご希望ございましたらお気軽にお申し付け下さい。専用お出し致します。また商品に対して何かございましたらコメントにお願い致しますm(__)mご検討よろしくお願い致しますm(__)mBTSRMキムナムジュンナムジュンナムJINキムソクジンソクジンジンSUGAミンユンギユンギシュガJ-HOPEチョンホソクホソクホビJIMINパクジミンジミンVキムテヒョンテヒョンテテチョンジョングクジョングクグクJUNGKOOKBT21KOYARJSHOOKYMANGCHIMMYTATACOOKY
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