エレキギターハードケース キョーリツ製

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商品詳細
エレキギターハードケース訳あり特価新品未使用品ですが店頭で袋から開けていたため角、周りに傷等が見受けられます。(特に角）画像でご確認下さい中身は未使用品なので至って綺麗です。発送に関してプチプチで全体梱包、バンドかける部分はダンボールで部分梱包いたします。送料の関係で沖縄/離島地域は販売不可九州/四国/中国地区は送料別途＋800円かかりますのでコメントにて確認の上購入して下さい。種類...エレキギターハードケースアクセサリー・パーツ...ケース
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http://narcologia.ru/goods/slide105787.html
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