ブルーアーカイブ　VACATION SUITCASE 32-0808-1

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ブルーアーカイブVACATIONSUITCASE裏面角のシュリンク包装の破れあり新品・未使用※値下げ交渉には一切対応致しません※コメント無しで購入していただいて構いません※専用出品はいたしません※バラ売り出来ません。※おまとめ発送には対応しておりません。※発送はクロネコヤマトのみとなります。出品数、取引数が多くヤマト運輸の集荷での発送を使用しているため、匿名配送には対応できませんのでご了承ください。※個人で保管していたものになりますので、状態に極端にこだわりのある方は購入をお控えください。#toyall#ブルアカ