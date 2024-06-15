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ブルーアーカイブ　VACATION SUITCASE 32-0808-1
商品番号 L11627788960
商品名

ブルーアーカイブ　VACATION SUITCASE 32-0808-1
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーアーカイブVACATIONSUITCASE裏面角のシュリンク包装の破れあり新品・未使用※値下げ交渉には一切対応致しません※コメント無しで購入していただいて構いません※専用出品はいたしません※バラ売り出来ません。※おまとめ発送には対応しておりません。※発送はクロネコヤマトのみとなります。出品数、取引数が多くヤマト運輸の集荷での発送を使用しているため、匿名配送には対応できませんのでご了承ください。※個人で保管していたものになりますので、状態に極端にこだわりのある方は購入をお控えください。#toyall#ブルアカ
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