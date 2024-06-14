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kondo racingバッグとポーチ
商品番号 L49215346579
商品名

kondo racingバッグとポーチ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジーンズ生地のバッグです。ファスナー、ボタンは付いていません。サイズ縦３８cm、横３７cm、マチ５cm(底のみ)未使用ですが、袋から出して自宅保管ですのでご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/freezer359198.html
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