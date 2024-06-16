ロズレイドCHR デデンネCHR PSA10セット　ポケカ　ポケモンカード

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商品詳細
カード名：ロズレイド デデンネレアリティ：CHR評価：PSA10枚数：各1枚偽造防止のため番号は隠しています。私自身が鑑定に出した物なので偽物の可能性はありません。安心してご購入ください。すり替え防止のため、発送後のお取り替えは出来ません。シリーズ···トレカその他ボックスパックシングル···シングル特徴···PSA鑑定レアリティ···CHR特徴···PSA鑑定
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