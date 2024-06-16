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ロズレイドCHR デデンネCHR PSA10セット　ポケカ　ポケモンカード
商品番号 G71615560344
商品名

ロズレイドCHR デデンネCHR PSA10セット　ポケカ　ポケモンカード
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カード名：ロズレイド　デデンネレアリティ：CHR評価：PSA10枚数：各1枚偽造防止のため番号は隠しています。私自身が鑑定に出した物なので偽物の可能性はありません。安心してご購入ください。すり替え防止のため、発送後のお取り替えは出来ません。シリーズ···トレカその他ボックスパックシングル···シングル特徴···PSA鑑定レアリティ···CHR特徴···PSA鑑定
http://narcologia.ru/goods/passionate468913.html
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