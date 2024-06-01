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Zonotone 6NPS-3.0 Meister 自作電源ケーブル 1m
商品番号 I48505615852
商品名

Zonotone 6NPS-3.0 Meister 自作電源ケーブル 1m
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプやエフェクターボード用に作成しました。プラグは両方ともViborgを使用しております。プラグ込みで約100cmケーブルのみで約91cmです。動作は問題ございませんが、細かい傷や汚れなどはご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate894020.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis342444.html
http://narcologia.ru/goods/conception967857.html
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