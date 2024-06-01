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- Zonotone 6NPS-3.0 Meister 自作電源ケーブル 1m
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商品詳細
アンプやエフェクターボード用に作成しました。プラグは両方ともViborgを使用しております。プラグ込みで約100cmケーブルのみで約91cmです。動作は問題ございませんが、細かい傷や汚れなどはご容赦ください。
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