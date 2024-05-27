デカヌチャン　sar psa10 ポケカ　日本支社産

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商品詳細
私自身でPSA鑑定(日本支社)に出したものです。PSA9/10評価でもキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線等ある場合がございます。稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。ケースの擦れ傷/汚れ/ケース内ホコリ等封入など気にされる方は当方からの購入はご遠慮ください。※日本PSA様にてリホルダー(1100円～)も行っておりますので気にされる方はそちらをご利用ください。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮ください。
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