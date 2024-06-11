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商品詳細
BOEINGB-52DSTRATOFORTRESSU.S.AIRFORCETAMIYA1/100中古品です。状態は画像で確認して下さい。中古品を十分にご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。
http://narcologia.ru/goods/reflector373064.html
http://narcologia.ru/goods/cotton292261.html
http://narcologia.ru/goods/choice513585.html
ボーイング B-52D ストラトフォートレス 米空軍 タミヤ 1/100
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