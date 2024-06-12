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歴史画　時代画　人物画　憲山銘　掛け軸　紙箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 L40709434498
商品名

歴史画　時代画　人物画　憲山銘　掛け軸　紙箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像主な画材...その他歴史画　人物画　掛け軸です。憲山と銘がありますが、詳細な事はわかりません。紙箱多少の汚れ等あります。長さ131　幅62cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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