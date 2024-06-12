歴史画 時代画 人物画 憲山銘 掛け軸 紙箱 書画、骨董品、美術品 ...

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像主な画材...その他歴史画 人物画 掛け軸です。憲山と銘がありますが、詳細な事はわかりません。紙箱多少の汚れ等あります。長さ131 幅62cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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