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A 263 黒織部・ 加藤弥右衛門造 ( 鵬雲斎大宗匠箱 )
商品番号 K68797110412
商品名

A 263 黒織部・ 加藤弥右衛門造 ( 鵬雲斎大宗匠箱 )
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 53,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。○鵬雲斎大宗匠お箱書の、加藤弥右衛門の黒織部です。○茶会の為に買い求めたままの自宅保管品です。○サイズは10×13,3×7,5cmです。ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。
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