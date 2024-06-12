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A 263 黒織部・ 加藤弥右衛門造 ( 鵬雲斎大宗匠箱 ) 新しい tvcenario.com A 263 黒織部・ 加藤弥右衛門造 ( 鵬雲斎大宗匠箱 ) 新しい tvcenario.com



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ご覧頂き有難うございます。○鵬雲斎大宗匠お箱書の、加藤弥右衛門の黒織部です。○茶会の為に買い求めたままの自宅保管品です。○サイズは10×13,3×7,5cmです。ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。