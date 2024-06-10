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【真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/双幅/狩野派/掛軸/名家伝来/AC-780
商品番号 R34482823000
商品名

【真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/双幅/狩野派/掛軸/名家伝来/AC-780
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 15,141 円
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商品詳細

【真作】【参考】鶴沢探索　江戸中・後期の狩野派の画家。名は守熙、鶴沢探鯨の子。鶴沢派三代目。家法の画風をよく守って、世に用いられ、法眼に叙せられる。円山応挙は初め探索に学ぶと言われる。寛政９年（1797）歿、享年未詳。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の汚れシミ、巻シワなどあります。表装は時代感あり、天に多数の虫穴、地に折れ、巻シワあります。箱の中に大きな補修痕あります。風帯に大きな痛み、ホツレあります。　　　杉合せ箱付　　　　軸丈　　縦　193cm×幅　70cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/双幅/狩野派/掛軸/名家伝来/AC-780
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