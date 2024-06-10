

真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/双幅/狩野派/掛軸/名家伝来/AC-780 ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/双幅/狩野派/掛軸/名家伝来/AC-780 ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索/芦に鷺と川蝉図/サギ図/双幅/狩野派/掛軸☆宝船☆AC ...



真作】鶴沢探索 芦に鷺と川蝉図 双幅 狩野派 掛軸☆宝船☆N-746 J ...



真作】鶴沢探索 芦に鷺と川蝉図 双幅 狩野派 掛軸☆宝船☆N-746 J ...

【真作】【参考】鶴沢探索 江戸中・後期の狩野派の画家。名は守熙、鶴沢探鯨の子。鶴沢派三代目。家法の画風をよく守って、世に用いられ、法眼に叙せられる。円山応挙は初め探索に学ぶと言われる。寛政９年（1797）歿、享年未詳。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の汚れシミ、巻シワなどあります。表装は時代感あり、天に多数の虫穴、地に折れ、巻シワあります。箱の中に大きな補修痕あります。風帯に大きな痛み、ホツレあります。 杉合せ箱付 軸丈 縦 193cm×幅 70cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。