浮世絵 国貞 歌舞伎絵

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商品詳細
お値下げ致しました!国貞の歌舞伎役者絵です。役名、名場面の説明でしょうか。人気役者かと思います。集めた浮世絵の１つですが、お好きな方にお譲り出来たらと思います。
http://narcologia.ru/goods/recommended379690.html
http://narcologia.ru/goods/tenet734863.html
http://narcologia.ru/goods/unusable225374.html
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