掛軸　古画　香雲　梅花図　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 古画 香雲 梅花図 肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】骨董品 大変に古い掛け軸です。表具部分に修理跡あります。経年の劣化があります。全体にシミ オレ シワ ヨゴレ あります。【サイズ】たて１８２ｃｍ よこ５１ｃｍ210924 Ｍ Ｑ６ 掛軸 古画 香雲 梅花図にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation370408.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric160445.html
http://narcologia.ru/goods/conception799657.html
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