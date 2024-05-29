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掛軸　古画　香雲　梅花図　掛け軸　骨董品
商品番号 R84954552456
商品名

掛軸　古画　香雲　梅花図　掛け軸　骨董品
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　古画　香雲　梅花図　肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】骨董品　大変に古い掛け軸です。表具部分に修理跡あります。経年の劣化があります。全体にシミ　オレ　シワ　ヨゴレ　あります。【サイズ】たて１８２ｃｍ　　よこ５１ｃｍ210924　Ｍ　Ｑ６　掛軸　古画　香雲　梅花図にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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