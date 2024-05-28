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プリンス　Prince ツアーTシャツ　ヴィンテージ
商品番号 A60660592747
商品名

プリンス　Prince ツアーTシャツ　ヴィンテージ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水に濡れないようにビニール袋等で包んでから丁寧に梱包します。送料はこちらで負担し、匿名配送のメルカリ便で発送いたします。#ラッコの家族の英語_英会話_勉強_受験関係の出品はコチラプリンスの来日コンサートで購入したTシャツで、色はブラックです。MADEINU.S.A100%Cotton/CotonL（44）とタグに書いてありますので、アメリカ製、生地は綿でLサイズのようです。素人の採寸ですが身幅52cmくらい身丈71cmくらいとなります。プロが採寸したら、何センチか前後するかもしれませんが、メンズのTシャツをお探しの方によいサイズだと思います。購入したのは、コンサートの時期を考えると27年前くらいだと思います。ヴィンテージTシャツとなり、プリンスの顔の部分のプリントにヒビが入っているところがありますので、アップの写真も撮りました。どの写真もよくご覧の上ご検討ください。長年愛用しておりましたので、古着となります。自宅での保管品であることにご納得の上でのご購入をお願いいたします。グッズ種類···Tシャツ
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