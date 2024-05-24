電子ドラム（プレイテック　PDS-750）

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商品詳細
引っ越しに伴い出品致します。◯商品の状態ドラム本体：数十回ほど練習に使用。目立った汚れ、傷はなし。正常に動きます。ヘッドホン：あまり使用してません。綺麗なほうだと思います。椅子：新品同様、ヤマハ◯配送についておそらくダンボール二つになります。大型のため配送に一週間ほど頂きます。◯購入時期2022年5月気になることあればコメントください。値下げのご相談もお気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/marshal346280.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming548092.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney849749.html
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