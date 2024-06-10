S.H.フィギュアーツ スター・ロード (アベンジャーズ/インフィニティ・ウォ…

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商品詳細
S.H.フィギュアーツスター・ロード(アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー)#BANDAI#アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#スター・ロード_ピーター・クィル_#S_H_フィギュアーツスター・ロード_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー_新品で購入して棚に飾っておりましたがコレクション整理の為出品させていただきます。魂ステージマーベルと一緒に写しておりますがフィギュアのみの出品となります。比較的綺麗な状態かと思いますが素人検品になりますので中古品としてご理解いただける方宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate878148.html
http://narcologia.ru/goods/traverse120626.html
http://narcologia.ru/goods/mythic210635.html
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