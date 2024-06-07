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Telefunken M80 ダイナミックマイク
商品番号 H29514082801
商品名

Telefunken M80 ダイナミックマイク
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 12,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テレフンケンのボーカルマイク、M80です。正規代理店で購入し、スタジオで2-3回使用いたしました。スポンジのウインドスクリーンを付けていた為、直使いはありません。動作良好の美品です。・マイク本体・マイクホルダー(購入したK\u0026Mの物)・マイクケース（ポーチ）・説明書・箱マイク本体は清掃、消毒済みです。MadeinUSA製品なのでといいますか、箱の中の接着剤？の匂いが酷いので、郵送時はマイクをジップロックなどで包んで梱包します。マイクは匂いを取りましたので、使用に全く問題はありません。個人的な感想ですが、音質はSHUREのBeta58と比べ、音量はSHURE、レンジの広さと聞こえやすさはM80といった印象です。コンデンサーマイクの様な~というレビューが多いですが、使用すると納得出来る性能です。指向性は普通のダイナミックマイクと同じくらいで、超単一指向性のものよりも使いやすいと思います。現在、サウンドハウスで33800円です。ご検討よろしくお願い致します。種類...マイク
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