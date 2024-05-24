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デスノート 複製サイン色紙
商品番号 T82205945181
商品名

デスノート 複製サイン色紙
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎デスノートDEATHNOTE非売品大場つぐみ小畑健・複製サイン色紙写真の状態で暗所に保管してました。古いものです。神経質な方は御遠慮下さい。両面補強にて発送。値下げ不可。
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