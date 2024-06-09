キングアルトサックス　オリジナルネックスクリュー

種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他レベル···上級者実家整理で出てきたモノになります。 キングスーパー20アルトサックスのオリジナルパーツになります。60年前の楽器本体のネックスクリュー。 貴重なオリジナルパーツです。ラッカー率20%程になります。小さな保護リングも付いています。よろしくお願い致します。#サックスパーツ#キングスーパー20#チャーリーパーカー#キャノンボールアダレイ



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