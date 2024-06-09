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キングアルトサックス　オリジナルネックスクリュー
商品番号 I17857393994
商品名

キングアルトサックス　オリジナルネックスクリュー
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他レベル···上級者実家整理で出てきたモノになります。　キングスーパー20アルトサックスのオリジナルパーツになります。60年前の楽器本体のネックスクリュー。　貴重なオリジナルパーツです。ラッカー率20%程になります。小さな保護リングも付いています。よろしくお願い致します。#サックスパーツ#キングスーパー20#チャーリーパーカー#キャノンボールアダレイ
http://narcologia.ru/goods/septet268619.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate562577.html
http://narcologia.ru/goods/organization42662.html

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