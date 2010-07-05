- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 書
- >
- 書譜全臨書 書道お手本 1209枚
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます。『書譜の全臨書になります。』・使用テキスト：天来書院「38書譜孫過庭」・制作期間：1年程度（練習期間→清書）・法帖の文字が見えなくなっている部分や拓本の部分は、辞書等を使って再現し、書かせていただきました。見せ消ちの部分は省略。書譜の全臨書は、枚数も多く大変でした。出品はメルカリで初めてかもしれません。※紙の性質的に穴空きや滲みが多くなっている箇所もあります。もしかしたら、私の不注意で文字が抜けている可能性があります。その際は、申し訳ありません。また、高額なため、私のページにて追加の確認写真を揚げさせていただきます。発送は折りたたまずに10枚目の写真のとおり新品のＢ4箱に入れて送らせていただきます。草書と言えば、この書譜が最初に出てきます。初学者にも愛され、様々なことを私達に学ばせてくれます。私も草書の初古典が孫過庭の書譜でした。勉強する度に発見と学びがあります。皆様の参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perforce381765.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi715447.html
http://narcologia.ru/goods/plaque723507.html
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
漢字臨書条幅３行草書『書譜１０』 | お手本.com
書譜』其の５～書学のこと 前編～ | みかんせい人、湧く。～謎の自称 ...
臨書 孫過庭 書譜① | 宇都宮の書道教室【啓桜書道教室】
書譜
臨書～孫過庭 書譜（敬乃内慚是） | 洪明均オフィシャルブログ
臨書『書譜（しょふ）』 – 女性書家 西尾真紀のブログ – 筆文字と ...
孫過庭「書譜」を学ぶ ｜ 酔中夢書2021
http://narcologia.ru/goods/perforce381765.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi715447.html
http://narcologia.ru/goods/plaque723507.html
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
書譜全臨書 書道お手本 1209枚 grupomavesa.com.ec
漢字臨書条幅３行草書『書譜１０』 | お手本.com
書譜』其の５～書学のこと 前編～ | みかんせい人、湧く。～謎の自称 ...
臨書 孫過庭 書譜① | 宇都宮の書道教室【啓桜書道教室】
書譜
臨書～孫過庭 書譜（敬乃内慚是） | 洪明均オフィシャルブログ
臨書『書譜（しょふ）』 – 女性書家 西尾真紀のブログ – 筆文字と ...
孫過庭「書譜」を学ぶ ｜ 酔中夢書2021