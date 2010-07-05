書譜全臨書　書道お手本　1209枚

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ご閲覧いただきありがとうございます。『書譜の全臨書になります。』・使用テキスト：天来書院「38書譜孫過庭」・制作期間：1年程度（練習期間→清書）・法帖の文字が見えなくなっている部分や拓本の部分は、辞書等を使って再現し、書かせていただきました。見せ消ちの部分は省略。書譜の全臨書は、枚数も多く大変でした。出品はメルカリで初めてかもしれません。※紙の性質的に穴空きや滲みが多くなっている箇所もあります。もしかしたら、私の不注意で文字が抜けている可能性があります。その際は、申し訳ありません。また、高額なため、私のページにて追加の確認写真を揚げさせていただきます。発送は折りたたまずに10枚目の写真のとおり新品のＢ4箱に入れて送らせていただきます。草書と言えば、この書譜が最初に出てきます。初学者にも愛され、様々なことを私達に学ばせてくれます。私も草書の初古典が孫過庭の書譜でした。勉強する度に発見と学びがあります。皆様の参考になれば幸いです。よろしくお願いします。