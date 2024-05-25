新品未開封 シュリンク付き スノーハザード

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商品詳細
即日発送ポケモンカード新品未開封BOXスノーハザードシュリンク付き※ポケセンで購入したワンオーナー品になりますのでサーチや再シュリンク等の不正の心配は一切ございません。お値下げ不可❌ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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