【本日発送可能‼️値下げSALE】エグゼイド 変身ベルト ガシャット等

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仮面ライダーエグゼイド変身ベルト、ガシャット、剣のまとめ売りです！4枚目のガシャットは上段2列はDX版！下の段は音はなりますが光らないものです！ガシャットをなおす専用ガシャットケースもそのままお渡しします！◾︎変身ベルト…2つ・DXゲーマードライバー1式＋キメワザスロットホルダー・DXバグルドライバーツヴァイ(税込7.150円)＋グリップパーツ、延長ベルト◾︎剣・DXガシャコンキースラー(税込6.380円)◾︎ガシャット専用ケース・DXライダーガシャットケース◾︎ガシャット…14本(DX版8本、ノーマル6本)・DXマキシマムマイティXガシャット・DXマイティアクションXガシャット・DX仮面ライダークロニクルガシャット・DX暴走バイクガシャット・DXときめきクライシスガシャット・DXバンバンシューティングガシャット・DXタドルクエストガシャット・DXゲキトツロボッツガシャット・ドラゴンナイトハンターZガシャット・ジューシーバーガーガシャット・ジャングルオーズガシャット・ジェットコンバットガシャット・ドレミファビートガシャット動作確認済みです！ガシャットの方は電池切れのものもあるかとは思います！電池もそのままで発送させて頂きます！子供が使っていたものになりますのでご了承ください！返信ベルトはプチプチに包んで発送します！ガシャット等は専用ケースに入る分は専用ケースに入れて発送させて頂きます！ご購入頂いてから早めの発送を心がけています！